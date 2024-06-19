Борисовская (Глущенко) Татьяна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
11.11.1898
Рождение ребёнка
07.08.1899
Сын: Борисовский Иван Васильевич
Отец ребёнка: Борисовский Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.04.1902
Дочь: Сергеева-Сергиева (Борисовская) Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Борисовский Василий Дмитриевич
Богдановка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №1061, стр. 17
Рождение ребёнка
08.05.1905
Сын: Борисовский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Борисовский Василий Дмитриевич
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №1492, стр. 25
Рождение ребёнка
03.04.1909
Дочь: Шестакова (Борисовская) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Борисовский Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Борисовский Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Борисовский Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.06.1914
Дочь: Сакун (Борисовская) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Борисовский Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Борисовский Петр Васильевич
Отец ребёнка: Борисовский Василий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно