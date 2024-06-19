Борисовская (Глущенко) Татьяна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисовская (Глущенко) Татьяна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Глущенко Гаврила Сидорович

Мать: Глущенко Пелагея Григорьевна

Бракосочетание
11.11.1898

Муж: Борисовский Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.08.1899

Сын: Борисовский Иван Васильевич

Отец ребёнка: Борисовский Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.04.1902

Дочь: Сергеева-Сергиева (Борисовская) Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Борисовский Василий Дмитриевич

Богдановка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №1061, стр. 17
Рождение ребёнка
08.05.1905

Сын: Борисовский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Борисовский Василий Дмитриевич

ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №1492, стр. 25
Рождение ребёнка
03.04.1909

Дочь: Шестакова (Борисовская) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Борисовский Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Борисовский Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Борисовский Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.06.1914

Дочь: Сакун (Борисовская) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Борисовский Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1916

Сын: Борисовский Петр Васильевич

Отец ребёнка: Борисовский Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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