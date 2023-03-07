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Киселева Надежда Васильевна

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Место рождения

Пылаиха, Ивашевская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1863 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Пылаиха, Ивашевская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
1883

Муж: Киселев Михаил Филиппович

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.08.1885 ст.

Дочь: Цветкова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Киселев Михаил Филиппович

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Киселев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Киселев Михаил Филиппович

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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