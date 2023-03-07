Киселева Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1883
Рождение ребёнка
02.08.1885 ст.
Дочь: Цветкова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Киселев Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Киселев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Киселев Михаил Филиппович
Смерть
Неизвестно