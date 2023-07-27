Верзакова (Синицына) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верзакова (Синицына) Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Синицын Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Агриппина Николаевна

Отец ребёнка: Верзаков Николай Максимович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Треногина Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Верзаков Николай Максимович

Рождение ребёнка
08.11.1918

Сын: Таран (верзаков) Виктор (Михаил)

Отец ребёнка: Верзаков Николай Максимович

Рождение ребёнка
14.08.1921

Сын: Верзаков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Верзаков Николай Максимович

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Николаевна

Отец ребёнка: Верзаков Николай Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павла Николаевна

Отец ребёнка: Верзаков Николай Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верзаков Федор Николаевич

Отец ребёнка: Верзаков Николай Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Верзаков Николай Максимович

Смерть
1962
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