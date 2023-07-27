Верзакова (Синицына) Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Синицын Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Агриппина Николаевна
Отец ребёнка: Верзаков Николай Максимович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Треногина Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Верзаков Николай Максимович
Рождение ребёнка
08.11.1918
Сын: Таран (верзаков) Виктор (Михаил)
Отец ребёнка: Верзаков Николай Максимович
Рождение ребёнка
14.08.1921
Сын: Верзаков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Верзаков Николай Максимович
Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Николаевна
Отец ребёнка: Верзаков Николай Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павла Николаевна
Отец ребёнка: Верзаков Николай Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верзаков Федор Николаевич
Отец ребёнка: Верзаков Николай Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Верзаков Николай Максимович
Смерть
1962