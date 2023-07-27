Верзаков Николай Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1938
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Агриппина Николаевна
Мать ребёнка: Верзакова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Треногина Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Верзакова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
08.11.1918
Сын: Таран (верзаков) Виктор (Михаил)
Мать ребёнка: Верзакова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
14.08.1921
Сын: Верзаков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Верзакова Евдокия Федоровна
Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Николаевна
Мать ребёнка: Верзакова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павла Николаевна
Мать ребёнка: Верзакова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верзаков Федор Николаевич
Мать ребёнка: Верзакова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Николаевна
Мать ребёнка: Верзакова Евдокия Федоровна
Смерть
1938