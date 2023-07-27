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Верзаков Николай Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Верзаков Максим Федорович

Мать: Верзакова Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Агриппина Николаевна

Мать ребёнка: Верзакова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Треногина Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Верзакова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
08.11.1918

Сын: Таран (верзаков) Виктор (Михаил)

Мать ребёнка: Верзакова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
14.08.1921

Сын: Верзаков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Верзакова Евдокия Федоровна

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Николаевна

Мать ребёнка: Верзакова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павла Николаевна

Мать ребёнка: Верзакова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верзаков Федор Николаевич

Мать ребёнка: Верзакова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Николаевна

Мать ребёнка: Верзакова Евдокия Федоровна

Смерть
1938
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