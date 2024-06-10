Иванова Евфимия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1898
Отец ребёнка: Иванов Федор Константинович
Рождение ребёнка
20.02.1899
Дочь: (Иванова) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Иванов Федор Константинович
Рождение ребёнка
23.02.1901
Отец ребёнка: Иванов Федор Константинович
Рождение ребёнка
03.01.1903
Дочь: (Иванова) Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Иванов Федор Константинович
Рождение ребёнка
24.08.1905
Дочь: Тюменцева (Иванова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Иванов Федор Константинович
Рождение ребёнка
25.11.1907
Дочь: (Иванова) Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Иванов Федор Константинович
Рождение ребёнка
До 1917
Отец ребёнка: Иванов Федор Константинович
Жили в г. Томске на ул. Водяной
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Герасимова (Иванова) Марфа/Мария Федоровна
Отец ребёнка: Иванов Федор Константинович
Смерть
Около 1920