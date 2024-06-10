Иванова Евфимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Евфимия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1920

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1898

Сын: Иванов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Иванов Федор Константинович

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
20.02.1899

Дочь: (Иванова) Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Иванов Федор Константинович

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
23.02.1901

Сын: Иванов Василий Федорович

Отец ребёнка: Иванов Федор Константинович

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
03.01.1903

Дочь: (Иванова) Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Иванов Федор Константинович

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
24.08.1905

Дочь: Тюменцева (Иванова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Иванов Федор Константинович

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
25.11.1907

Дочь: (Иванова) Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Иванов Федор Константинович

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
До 1917

Сын: Иванов Иван Федорович

Отец ребёнка: Иванов Федор Константинович

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Жили в г. Томске на ул. Водяной
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Герасимова (Иванова) Марфа/Мария Федоровна

Отец ребёнка: Иванов Федор Константинович

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Около 1920
Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область

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