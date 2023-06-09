Рудченко (Пархоменко) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудченко (Пархоменко) Анна Федоровна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1902

Муж: Рудченко Петр Семенович

Рождение ребёнка
04.11.1902

Сын: Рудченко Михаил Петрович

Отец ребёнка: Рудченко Петр Семенович

Рождение ребёнка
27.09.1904

Дочь: Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Рудченко Петр Семенович

Рождение ребёнка
20.12.1906

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Рудченко Петр Семенович

Рождение ребёнка
23.07.1910

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Рудченко Петр Семенович

Рождение ребёнка
17.09.1912

Дочь: Софья Петровна

Отец ребёнка: Рудченко Петр Семенович

Рождение ребёнка
17.09.1912

Сын: Рудченко Константин Петрович

Отец ребёнка: Рудченко Петр Семенович

Рождение ребёнка
17.07.1918

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Рудченко Петр Семенович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно