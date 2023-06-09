Рудченко (Пархоменко) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1902
Рождение ребёнка
04.11.1902
Отец ребёнка: Рудченко Петр Семенович
Рождение ребёнка
27.09.1904
Дочь: Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Рудченко Петр Семенович
Рождение ребёнка
20.12.1906
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Рудченко Петр Семенович
Рождение ребёнка
23.07.1910
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Рудченко Петр Семенович
Рождение ребёнка
17.09.1912
Дочь: Софья Петровна
Отец ребёнка: Рудченко Петр Семенович
Рождение ребёнка
17.09.1912
Сын: Рудченко Константин Петрович
Отец ребёнка: Рудченко Петр Семенович
Рождение ребёнка
17.07.1918
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Рудченко Петр Семенович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно