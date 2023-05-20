Антипова Марина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова Марина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1964 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1985

Отец: не указан

Мать: Антипова Ольга Егоровна