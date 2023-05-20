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Антипова Марина Сергеевна
Антипова Марина Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.09.1985
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Антипова Ольга Егоровна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
+А
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1985
Отец: не указан
Мать:
Антипова Ольга Егоровна
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