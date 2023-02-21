Евсенко Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евсенко Александр
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: Пелагея Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пелагея Тимофеевна
Смерть
Неизвестно