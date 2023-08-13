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Подзоров Михаил Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Подзоров Дмитрий Сергеевич

Мать: Подзорова Анисия Антиповна

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Макушина Неонилла Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1852

Сын: Подзоров Макар Михайлович

Мать ребёнка: Подзорова Ефимия Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.10.1854

Сын: Подзоров Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Подзорова Ефимия Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.07.1856

Сын: Подзоров Илья Михайлович

Мать ребёнка: Подзорова Ефимия Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.01.1859

Сын: Подзоров Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Подзорова Ефимия Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзорова Ефимия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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