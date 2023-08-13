Подзоров Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Макушина Неонилла Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1852
Сын: Подзоров Макар Михайлович
Мать ребёнка: Подзорова Ефимия Федоровна
Рождение ребёнка
10.10.1854
Сын: Подзоров Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Подзорова Ефимия Федоровна
Рождение ребёнка
19.07.1856
Мать ребёнка: Подзорова Ефимия Федоровна
Рождение ребёнка
26.01.1859
Сын: Подзоров Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Подзорова Ефимия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно