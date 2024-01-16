Заболотская Катерина Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Ермолаевна
Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Ермолай Иванович
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Домна Ермолаевна
Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Ермолай Иванович
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Прасковья Ермолаевна
Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Ермолай Иванович
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Марья (Мария) Ермолаевна
Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Ермолай Иванович
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Матрена Ермолаевна
Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Ермолай Иванович
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно