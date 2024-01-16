Заболотская Катерина Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболотская Катерина Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Ермолаевна

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Ермолай Иванович

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Домна Ермолаевна

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Ермолай Иванович

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Прасковья Ермолаевна

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Ермолай Иванович

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Марья (Мария) Ермолаевна

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Ермолай Иванович

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Матрена Ермолаевна

Отец ребёнка: Заболоцкий (заболотский) Ермолай Иванович

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заболоцкий (заболотский) Ермолай Иванович

Смерть
Неизвестно
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