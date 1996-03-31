Гашникова (Позднякова) Галина Иннокентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1948
Дата смерти31.03.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1975
Дочь: Брусова Светлана Вениаминовна
Отец ребёнка: Гашников Вениамин Федорович
Рождение ребёнка
21.04.1981
Дочь: Гашникова Елена Вениаминовна
Отец ребёнка: Гашников Вениамин Федорович
Смерть
31.03.1996