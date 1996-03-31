Гашникова (Позднякова) Галина Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гашникова (Позднякова) Галина Иннокентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1948

Дата смерти

31.03.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1975

Дочь: Брусова Светлана Вениаминовна

Отец ребёнка: Гашников Вениамин Федорович

Рождение ребёнка
21.04.1981

Дочь: Гашникова Елена Вениаминовна

Отец ребёнка: Гашников Вениамин Федорович

Смерть
31.03.1996

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