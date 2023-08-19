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Мелихов Филипп Феодоров

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Мелихов Федор Антонов

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.09.1896

Дочь: Анна Филиппова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.02.1899

Сын: Мелихов Поликарп Филиппов

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.03.1900

Дочь: Дарья Филиппова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.02.1901

Сын: Мелихов Григорий Филиппов

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.09.1903

Дочь: Любовь Филиппова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.09.1910

Сын: Мелихов Иван Филиппов

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.07.1917

Сын: Мелихов Василий Филиппов

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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