Мелихов Филипп Феодоров
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Мелихов Федор Антонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1896
Дочь: Анна Филиппова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
23.02.1899
Сын: Мелихов Поликарп Филиппов
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
12.03.1900
Дочь: Дарья Филиппова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
25.02.1901
Сын: Мелихов Григорий Филиппов
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
11.09.1903
Дочь: Любовь Филиппова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
19.09.1910
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
20.07.1917
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Смерть
Неизвестно