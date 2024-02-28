Лобанова (Страшкова) Антонина Ксенофонтовна
Место рождения
Дата рождения11.06.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1936
Рождение ребёнка
13.07.1955
Сын: Лобанов Аркадий Сергеевич
Отец ребёнка: Лобанов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
16.10.1960
Рождение ребёнка
24.08.1964
Рождение ребёнка
30.09.1966
д. Наволок Кич-городецкого
Рождение ребёнка
12.06.1968
Бракосочетание
30.?.2019
Смерть
Неизвестно