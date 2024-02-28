Лобанова (Страшкова) Антонина Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова (Страшкова) Антонина Ксенофонтовна

Место рождения

Самылово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

11.06.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

Около 1910 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1936

Отец: Страшков Ксенофонт Алексеевич (Александрович)

Мать: Страшкова Параскева (Прасковья) Васильевна

Самылово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.07.1955

Сын: Лобанов Аркадий Сергеевич

Отец ребёнка: Лобанов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
16.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобанов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
24.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобанов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
30.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобанов Сергей Николаевич

д. Наволок Кич-городецкого
Рождение ребёнка
12.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобанов Сергей Николаевич

Бракосочетание
30.?.2019

Муж: Лобанов Сергей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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