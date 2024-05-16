Волженина Настасья Григорьева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Волженина Настасья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волженин Никифор Изотов

Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Бондарева (Волженина) Матрона Никифорова

Отец ребёнка: Волженин Никифор Изотов

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.09.1846

Дочь: Волженина Анна Никифорова

Отец ребёнка: Волженин Никифор Изотов

Рождение ребёнка
29.12.1847

Дочь: Волженина Анисья Никифорова

Отец ребёнка: Волженин Никифор Изотов

Рождение ребёнка
23.09.1850 ст.

Сын: Волженин Дмитрий Никифоров

Отец ребёнка: Волженин Никифор Изотов

Староалейское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.11.1851

Сын: Волженин Сергий Никифоров

Отец ребёнка: Волженин Никифор Изотов

Рождение ребёнка
24.04.1853

Сын: Волженин Иван Никифоров

Отец ребёнка: Волженин Никифор Изотов

Смерть
Неизвестно

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