Волженина Настасья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: Бондарева (Волженина) Матрона Никифорова
Отец ребёнка: Волженин Никифор Изотов
Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.09.1846
Дочь: Волженина Анна Никифорова
Отец ребёнка: Волженин Никифор Изотов
Рождение ребёнка
29.12.1847
Дочь: Волженина Анисья Никифорова
Отец ребёнка: Волженин Никифор Изотов
Рождение ребёнка
23.09.1850 ст.
Сын: Волженин Дмитрий Никифоров
Отец ребёнка: Волженин Никифор Изотов
Староалейское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.11.1851
Сын: Волженин Сергий Никифоров
Отец ребёнка: Волженин Никифор Изотов
Рождение ребёнка
24.04.1853
Отец ребёнка: Волженин Никифор Изотов
Смерть
Неизвестно