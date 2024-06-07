Полевик Даниил Игнатьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Полевик Даниил Игнатьевич

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полявик Игнатий Петрович

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полевик (Довбня) Пелагея Максимовна

Рождение ребёнка
27.11.1786 ст.

Сын: Полевик Яков Данилович

Мать ребёнка: Полевик (Довбня) Пелагея Максимовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.12.1789 ст.

Сын: Полевик Аггей Данилович

Мать ребёнка: Полевик (Довбня) Пелагея Максимовна

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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