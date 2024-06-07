Полевик Даниил Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полявик Игнатий Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1786 ст.
Мать ребёнка: Полевик (Довбня) Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
16.12.1789 ст.
Мать ребёнка: Полевик (Довбня) Пелагея Максимовна
Смерть
Неизвестно