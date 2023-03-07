Марфа Петрова
Место рождения
Дата рожденияДо 1781
Дата смертиДо 1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1799
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.10.1802
Сын: Хилютин Яков Андреев
Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев
Рождение ребёнка
27.01.1805
Сын: Хилютин Иван Андреев
Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев
Рождение ребёнка
03.08.1809
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев
Рождение ребёнка
1814
Сын: Хилютин (филютин) Стефан Андреев
Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев
Рождение ребёнка
18.06.1820
Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев
Рождение ребёнка
28.10.1821
Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев
Рождение ребёнка
16.07.1823
Дочь: Елена Андреева
Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев
Рождение ребёнка
16.02.1825
Дочь: Агафия Андреева
Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев
Смерть
До 1831