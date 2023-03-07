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Марфа Петрова

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1781

Дата смерти

До 1831

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.11.1799

Муж: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.10.1802

Сын: Хилютин Яков Андреев

Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1805

Сын: Хилютин Иван Андреев

Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.08.1809

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Хилютин (филютин) Стефан Андреев

Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.06.1820

Сын: Хилютин Леонтий Андреев

Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1821

Сын: Хилютин Нестор Андреев

Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1823

Дочь: Елена Андреева

Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1825

Дочь: Агафия Андреева

Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1831
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