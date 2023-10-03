(Хохлова) Арина Фадеева 1 жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хохлова) Арина Фадеева 1 жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Хохлов Сергей Аксенович

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Параскева Сергеевна

Отец ребёнка: Хохлов Сергей Аксенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Сергей Аксенович

Смерть
Неизвестно
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