(Хохлова) Арина Фадеева 1 жена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Хохлов Сергей Аксенович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Параскева Сергеевна
Отец ребёнка: Хохлов Сергей Аксенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно