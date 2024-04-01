Тагильцова (Зайковская) Матрона Емилиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тагильцова (Зайковская) Матрона Емилиановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Зайковский Емилиан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1905

Муж: Тагильцев Прохор Захаров

ПП уезда, Полтавской волости д. Борки крестьянская дочь 19 лет девица
Рождение ребёнка
30.06.1907

Сын: Тагильцов Петр Прохорович

Отец ребёнка: Тагильцев Прохор Захаров

Смерть
Неизвестно
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