Тагильцова (Зайковская) Матрона Емилиановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Зайковский Емилиан
Бракосочетание
21.01.1905
ПП уезда, Полтавской волости д. Борки крестьянская дочь 19 лет девица
Рождение ребёнка
30.06.1907
Сын: Тагильцов Петр Прохорович
Отец ребёнка: Тагильцев Прохор Захаров
Смерть
Неизвестно