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Ковальчук Николай Демьянович

Место рождения

Краснокутск, Харківська область

Дата рождения

1799

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Ковальчук Демьян Михайлович

Мать: Ковальчук Пелагея Артемьевна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Ефросинья Николаевна

Мать ребёнка: Ковальчук Пелагея Емельяновна

Краснокутск, Харківська область
Бракосочетание
1822

Жена: Ковальчук Пелагея Емельяновна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Ковальчук Корней Николаевич

Мать ребёнка: Ковальчук Пелагея Емельяновна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Ковальчук Евдоким Николаевич

Мать ребёнка: Ковальчук Пелагея Емельяновна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Ковальчук Иван Николаевич

Мать ребёнка: Ковальчук Пелагея Емельяновна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Матрона Николаевна

Мать ребёнка: Ковальчук Пелагея Емельяновна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ковальчук Яков Николаевич

Мать ребёнка: Ковальчук Пелагея Емельяновна

Краснокутск, Харківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Государственные Крестьяне
Место жительства
Неизвестно
Краснокутск, Харківська область
Смерть
1848
Краснокутск, Харківська область