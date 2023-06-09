Ковальчук Николай Демьянович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Ефросинья Николаевна
Мать ребёнка: Ковальчук Пелагея Емельяновна
Бракосочетание
1822
Рождение ребёнка
1823
Сын: Ковальчук Корней Николаевич
Мать ребёнка: Ковальчук Пелагея Емельяновна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Ковальчук Евдоким Николаевич
Мать ребёнка: Ковальчук Пелагея Емельяновна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ковальчук Иван Николаевич
Мать ребёнка: Ковальчук Пелагея Емельяновна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Матрона Николаевна
Мать ребёнка: Ковальчук Пелагея Емельяновна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Ковальчук Яков Николаевич
Мать ребёнка: Ковальчук Пелагея Емельяновна
Работа или профессия
Неизвестно
Государственные Крестьяне
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1848