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Ковальчук Демьян Михайлович

Место рождения

Краснокутск, Харківська область

Дата рождения

1761

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Ковальчук Михаил Леонтьевич

Мать: Ковальчук Анастасия Яковлевна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Ковальчук Андрей Демьянович

Мать ребёнка: Ковальчук Пелагея Артемьевна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Ковальчук Андрей Демьянович

Мать ребёнка: Ковальчук Пелагея Артемьевна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Ковальчук Ефим Демьянович

Мать ребёнка: Ковальчук Пелагея Артемьевна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Устинья Демьяновна

Мать ребёнка: Ковальчук Пелагея Артемьевна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Ковальчук Григорий Демьянович

Мать ребёнка: Ковальчук Пелагея Артемьевна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ирина Демьяновна

Мать ребёнка: Ковальчук Пелагея Артемьевна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Ковальчук Николай Демьянович

Мать ребёнка: Ковальчук Пелагея Артемьевна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Ксения Демьяновна

Мать ребёнка: Ковальчук Пелагея Артемьевна

Краснокутск, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковальчук Пелагея Артемьевна

Место жительства
Неизвестно
Краснокутск, Харківська область
Смерть
1826