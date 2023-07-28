Ковальчук Демьян Михайлович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1780
Сын: Ковальчук Андрей Демьянович
Мать ребёнка: Ковальчук Пелагея Артемьевна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Ковальчук Андрей Демьянович
Мать ребёнка: Ковальчук Пелагея Артемьевна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Ковальчук Ефим Демьянович
Мать ребёнка: Ковальчук Пелагея Артемьевна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Устинья Демьяновна
Мать ребёнка: Ковальчук Пелагея Артемьевна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Ковальчук Григорий Демьянович
Мать ребёнка: Ковальчук Пелагея Артемьевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ирина Демьяновна
Мать ребёнка: Ковальчук Пелагея Артемьевна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Ковальчук Николай Демьянович
Мать ребёнка: Ковальчук Пелагея Артемьевна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Ксения Демьяновна
Мать ребёнка: Ковальчук Пелагея Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1826