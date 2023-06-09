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Климов Мартинiан Якимов

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

23.10.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1821

Отец: Климов Яким Евдокимов

Мать: Безносова Марья Сидорова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.03.1841

Сын: Климов Венедикт Мартинiанов

Мать ребёнка: Макарова Ирина Алексiева

Рождение ребёнка
1845

Сын: Климов Григорiй Мартинiанов

Мать ребёнка: Макарова Ирина Алексiева

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.07.1850

Дочь: Параскева Мартинiанова

Мать ребёнка: Макарова Ирина Алексiева

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
10.11.1850

Жена: Поморцева Агафья Космина

Рождение ребёнка
28.05.1852

Сын: Климов Никита Мартинiанов

Мать ребёнка: Поморцева Агафья Космина

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.07.1857

Сын: Климов Козма Мартинiанов

Мать ребёнка: Поморцева Агафья Космина

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.09.1860

Сын: Климов Сергiй Мартинiанов

Мать ребёнка: Поморцева Агафья Космина

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1863

Сын: Климов Тимофей Мартинiанов

Мать ребёнка: Поморцева Агафья Космина

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.03.1866

Дочь: Дарья Мартинiанова

Мать ребёнка: Поморцева Агафья Космина

Рождение ребёнка
1873

Сын: Климов Степан Мартинiанов

Мать ребёнка: Поморцева Агафья Космина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокiя Мартинiанова

Мать ребёнка: Макарова Ирина Алексiева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Андрей Мартинiанов

Мать ребёнка: Поморцева Агафья Космина

Смерть
Неизвестно