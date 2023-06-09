Климов Мартинiан Якимов
Место рождения
Дата рождения23.10.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Климов Яким Евдокимов
Мать: Безносова Марья Сидорова
Сын: Климов Венедикт Мартинiанов
Мать ребёнка: Макарова Ирина Алексiева
Сын: Климов Григорiй Мартинiанов
Мать ребёнка: Макарова Ирина Алексiева
Дочь: Параскева Мартинiанова
Мать ребёнка: Макарова Ирина Алексiева
Жена: Поморцева Агафья Космина
Сын: Климов Никита Мартинiанов
Мать ребёнка: Поморцева Агафья Космина
Мать ребёнка: Поморцева Агафья Космина
Сын: Климов Сергiй Мартинiанов
Мать ребёнка: Поморцева Агафья Космина
Сын: Климов Тимофей Мартинiанов
Мать ребёнка: Поморцева Агафья Космина
Дочь: Дарья Мартинiанова
Мать ребёнка: Поморцева Агафья Космина
Сын: Климов Степан Мартинiанов
Мать ребёнка: Поморцева Агафья Космина
Дочь: Евдокiя Мартинiанова
Мать ребёнка: Макарова Ирина Алексiева
Сын: Климов Андрей Мартинiанов
Мать ребёнка: Поморцева Агафья Космина