Наумов Павел Алексеевич
Место рожденияг. Норильск Красноярского края
Дата рождения22.11.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1978
г. Норильск Красноярского края
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.2010
Дочь: Наумова Лаура Павловна
Мать ребёнка: Рахимова Виола Александровна
г. Зеленоград Москва
Рождение ребёнка
26.09.2011
Сын: Наумов Александр Павлович
Мать ребёнка: Рахимова Виола Александровна
г. Зеленоград Москва
Рождение ребёнка
21.05.2014
Дочь: Наумова Каролина Павловна
Мать ребёнка: Рахимова Виола Александровна
г. Зеленоград Москва