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(Савиных) Васса Максимовна
(Савиных) Васса Максимовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1848
Пол
Женский
Отец
Савиных Максим Ипатьевич
1813 г.р.
Мать
Савиных Матрона
1813 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец:
Савиных Максим Ипатьевич
Мать:
Савиных Матрона
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