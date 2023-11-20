(Савиных) Васса Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Савиных) Васса Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Пол

Женский

Отец

1813 г.р.

Мать

1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Савиных Максим Ипатьевич

Мать: Савиных Матрона

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