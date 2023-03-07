Наймушин Михаил (Михейко) Афонасьев
Место рожденияпоч. Трофимка Стародубцова, Юрьевская волость, Котельничский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1631
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1631
Отец: Наймушин Афонасий (Офонка) Яковлев
Мать: не указана
поч. Трофимка Стародубцова, Юрьевская волость, Котельничский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Наймушин Пимин (Пиминко) Михайлов
Мать ребёнка: не указана
поч. Федкинской Суевалова, Куринская волость, Котельничский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Федкинской Суевалова, Куринская волость, Котельничский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678