Наймушин Михаил (Михейко) Афонасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наймушин Михаил (Михейко) Афонасьев

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Место рождения

поч. Трофимка Стародубцова, Юрьевская волость, Котельничский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1631

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1610 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1631

Отец: Наймушин Афонасий (Офонка) Яковлев

Мать: не указана

поч. Трофимка Стародубцова, Юрьевская волость, Котельничский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Наймушин Пимин (Пиминко) Михайлов

Мать ребёнка: не указана

поч. Федкинской Суевалова, Куринская волость, Котельничский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Федкинской Суевалова, Куринская волость, Котельничский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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