Костенко Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костенко Тихон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костенко Людмила Тихоновна

Мать ребёнка: Беспалова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костенко Лев Тихонович

Мать ребёнка: Беспалова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костенко Георгий Тихонович

Мать ребёнка: Беспалова Екатерина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беспалова Екатерина Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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