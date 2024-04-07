Кунгурова (Лопаткина) Федосья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунгурова (Лопаткина) Федосья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Лопаткин Никифор

Мать: не указана

бурлинская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунгуров Иван Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Кунгурова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Кунгуров Иван Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кунгуров Федор Иванович

Отец ребёнка: Кунгуров Иван Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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