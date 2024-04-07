Кунгурова (Лопаткина) Федосья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Лопаткин Никифор
Мать: не указана
бурлинская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Кунгурова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Кунгуров Иван Иванович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Кунгуров Иван Иванович
Смерть
Неизвестно