Руденко Геннадий Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руденко Андрей Геннадьевич
Мать ребёнка: Руденко Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руденко Алексей Геннадьевич
Мать ребёнка: Руденко Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Руденко Татьяна Юрьевна
Работа или профессия
Неизвестно