Ташланова (Доманова) Ирина Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташланова (Доманова) Ирина Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Доманов Терентий Крест. Д. Копотиловой, Афонькинской Вол.

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1786

Муж: Ташланов Алексей Семенов

Ильинка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
м. 18 ж. 18
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Карташева Елена Алексеева

Отец ребёнка: Ташланов Алексей Семенов

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Ташланов Григорий Крест. Д. Бугровой, Соколовской Вол. Алексеев

Отец ребёнка: Ташланов Алексей Семенов

Рождение ребёнка
20.11.1792

Сын: Ташланов Яков Отст. Солд. Д.Бугровой Алексеев

Отец ребёнка: Ташланов Алексей Семенов

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Ташланов Николай Крест. Д. Бугровой, Соколовской Вол. Алексеев

Отец ребёнка: Ташланов Алексей Семенов

Смерть
Неизвестно
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