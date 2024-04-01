Ташланова (Доманова) Ирина Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Доманов Терентий Крест. Д. Копотиловой, Афонькинской Вол.
Бракосочетание
13.02.1786
Ильинка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
м. 18 ж. 18
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Карташева Елена Алексеева
Отец ребёнка: Ташланов Алексей Семенов
Рождение ребёнка
Около 1788
Рождение ребёнка
20.11.1792
Сын: Ташланов Яков Отст. Солд. Д.Бугровой Алексеев
Отец ребёнка: Ташланов Алексей Семенов
Рождение ребёнка
Около 1800
Смерть
Неизвестно