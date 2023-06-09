Степанова (Стефанова) Ксения Косминична
Место рождения
Дата рождения15.01.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1855 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1873 ст.
Рождение ребёнка
04.07.1876 ст.
Сын: Авраамов-Кондратьев Иоанн (Иван) Иванович
Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Яковлевич
Рождение ребёнка
28.08.1877 ст.
Дочь: Авраамова-Кондратьева Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Яковлевич
Рождение ребёнка
24.10.1879 ст.
Сын: Авраамов-Кондратьев Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Яковлевич
Рождение ребёнка
08.12.1881 ст.
Сын: Авраамов-Кондратьев Павел Иванович
Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Яковлевич
Рождение ребёнка
13.09.1883 ст.
Сын: Авраамов-Кондратьев Евфимий Иванович
Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Яковлевич
Рождение ребёнка
21.01.1885 ст.
Сын: Авраамов-Кондратьев Тимофей Яковлевич
Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Яковлевич
Рождение ребёнка
06.02.1886 ст.
Дочь: Авраамова-Кондратьева Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Яковлевич
Смерть
Неизвестно