Степанова (Стефанова) Ксения Косминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Стефанова) Ксения Косминична

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.01.1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1855 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.11.1873 ст.

Муж: Авраамов Иоанн (Иван) Яковлевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.07.1876 ст.

Сын: Авраамов-Кондратьев Иоанн (Иван) Иванович

Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Яковлевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.08.1877 ст.

Дочь: Авраамова-Кондратьева Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Яковлевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.10.1879 ст.

Сын: Авраамов-Кондратьев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Яковлевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.12.1881 ст.

Сын: Авраамов-Кондратьев Павел Иванович

Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Яковлевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.09.1883 ст.

Сын: Авраамов-Кондратьев Евфимий Иванович

Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Яковлевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.01.1885 ст.

Сын: Авраамов-Кондратьев Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Яковлевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1886 ст.

Дочь: Авраамова-Кондратьева Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Яковлевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно