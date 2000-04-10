Маншилина (Богачева) Таисия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения13.10.1927
Дата смерти10.04.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1927
Рождение ребёнка
07.06.1946
Сын: Маншилин Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Маншилин Николай Поликарпович
Рождение ребёнка
19.07.1951
Сын: Маншилин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Маншилин Николай Поликарпович
Рождение ребёнка
04.08.1957
Сын: Маншилин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Маншилин Николай Поликарпович
Рождение ребёнка
24.04.1966
Сын: Маншилин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Маншилин Николай Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.04.2000