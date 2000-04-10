Маншилина (Богачева) Таисия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маншилина (Богачева) Таисия Алексеевна

Место рождения

Новомихайловское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

13.10.1927

Дата смерти

10.04.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1927

Отец: Богачев Алексей Антонович

Мать: Богачева Мария Никифоровна

Новомихайловское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.06.1946

Сын: Маншилин Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Маншилин Николай Поликарпович

Новомихайловское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.07.1951

Сын: Маншилин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Маншилин Николай Поликарпович

Новомихайловское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.08.1957

Сын: Маншилин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Маншилин Николай Поликарпович

Новомихайловское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.04.1966

Сын: Маншилин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Маншилин Николай Поликарпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маншилин Николай Поликарпович

Смерть
10.04.2000
Новомихайловское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
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