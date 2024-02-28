Щурина Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Щурина Анисья Дмитриевна
Отец ребёнка: Щурин Дмитрий Семёнович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Щурина Фёкла Дмитриевна
Отец ребёнка: Щурин Дмитрий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно