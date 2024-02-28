Щурина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щурина Мария Ивановна

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Щурина Анисья Дмитриевна

Отец ребёнка: Щурин Дмитрий Семёнович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Щурина Фёкла Дмитриевна

Отец ребёнка: Щурин Дмитрий Семёнович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щурин Дмитрий Семёнович

Смерть
Неизвестно
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