Tarnowski Andrzej — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tarnowski Andrzej

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Tarnowski Artur Adam

Мать: Tarnowska H. Leliwa Róża Maria

Смерть
1939
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