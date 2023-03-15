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Tarnowski Andrzej
Tarnowski Andrzej
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1939
Дата смерти
1939
Пол
Мужской
Отец
Tarnowski Artur Adam
1903 г.р.
Мать
Tarnowska H. Leliwa (Zamoyska H. Jelita) Róża Maria
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Tarnowski Artur Adam
Мать:
Tarnowska H. Leliwa Róża Maria
Смерть
1939
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