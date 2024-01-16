Колосов (Kolosov) Изосим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов (Kolosov) Изосим Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Колосов Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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