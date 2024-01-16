Колосов (Kolosov) Изосим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Колосов Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно