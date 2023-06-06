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Малахов Никифор Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1820

Жена: Малахова Анна Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.04.1821

Дочь: Малахова Александра Никифоровна

Мать ребёнка: Малахова Анна Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.11.1823

Дочь: Малахова Екатерина Никифоровна

Мать ребёнка: Малахова Анна Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно