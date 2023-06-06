Малахов Никифор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1820
Жена: Малахова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
21.04.1821
Дочь: Малахова Александра Никифоровна
Мать ребёнка: Малахова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
25.11.1823
Дочь: Малахова Екатерина Никифоровна
Мать ребёнка: Малахова Анна Ефимовна
Смерть
Неизвестно