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Фахрутдинов Рафаиль Исмагилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1948

Дата смерти

16.11.91

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1948

Отец: Фахрутдинов Исмагил

Мать: Фахрутдинова Закия Салахутдинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фахрутдинов Рустем Рафаилович

Мать ребёнка: Муборакшина Ркия Салиховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фахрутдинова Аэлита Рафаиловна

Мать ребёнка: Муборакшина Ркия Салиховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муборакшина Ркия Салиховна

Смерть
16.11.91

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