Фахрутдинов Рафаиль Исмагилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1948
Дата смерти16.11.91
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фахрутдинов Рустем Рафаилович
Мать ребёнка: Муборакшина Ркия Салиховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фахрутдинова Аэлита Рафаиловна
Мать ребёнка: Муборакшина Ркия Салиховна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.91