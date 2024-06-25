Салина (Паутова) Федора Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.02.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1912
Отец: Паутов Филипп Корнеич
Мать: Паутова Февруза
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1932
Отец ребёнка: Архипов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
14.09.1935
Дочь: Шеметова (Архипова) Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Архипов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
31.03.1949
Дочь: Салина Галина Тимофеевна
Отец ребёнка: Салин Тимофей Иванович
Смерть
Неизвестно