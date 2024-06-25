Салина (Паутова) Федора Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салина (Паутова) Федора Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1912

Отец: Паутов Филипп Корнеич

Мать: Паутова Февруза

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салин Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
07.07.1932

Сын: Архипов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Архипов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
14.09.1935

Дочь: Шеметова (Архипова) Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Архипов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
31.03.1949

Дочь: Салина Галина Тимофеевна

Отец ребёнка: Салин Тимофей Иванович

Смерть
Неизвестно

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