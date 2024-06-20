Курашин Константин Сергеевич
Место рожденияд. Селище, Карачевский уезд, Орловская губерния
Дата рождения1894
Дата смерти?.05.1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Курашин Сергей
Мать: не указана
д. Селище, Карачевский уезд, Орловская губерния
Ранение
25.10.1915
д. Франц
Ранение
05.07.1916
Екатеринингоф
Рождение ребёнка
1920
Сын: Курашин Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Анастасия Карповна
Рождение ребёнка
05.09.1922
Дочь: Курашина Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Анастасия Карповна
Селище (Селищенское, устаревшее Максимовка) – деревня Навлинского района Брянской области, Бяковского сельского поселения, в 2 км от восточной окраины поселка городского типа Навля. Упоминается с XVII... Показать все
Рождение ребёнка
1924
Сын: Курашин Александр Константинович
Мать ребёнка: Анастасия Карповна
Рождение ребёнка
15.12.1927
Дочь: Курашина Тамара Константиновна
Мать ребёнка: Анастасия Карповна
Рождение ребёнка
01.08.1930
Дочь: Курашина Антонина Константиновна
Мать ребёнка: Анастасия Карповна
Рождение ребёнка
?.01.1933
Сын: Курашин Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Анастасия Карповна
Смерть
?.05.1933
д. Селище, Навлинский район, Брянская область