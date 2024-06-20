Курашин Константин Сергеевич 1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Курашин Константин Сергеевич

Место рождения

д. Селище, Карачевский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

1894

Дата смерти

?.05.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Курашин Сергей

Мать: не указана

д. Селище, Карачевский уезд, Орловская губерния
Ранение
25.10.1915
д. Франц
Ранение
05.07.1916
Екатеринингоф
Рождение ребёнка
1920

Сын: Курашин Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Анастасия Карповна

Селище, Навлинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
05.09.1922

Дочь: Курашина Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Анастасия Карповна

Селище, Навлинский муниципальный район, Брянская область
Селище (Селищенское, устаревшее Максимовка) – деревня Навлинского района Брянской области, Бяковского сельского поселения, в 2 км от восточной окраины поселка городского типа Навля. Упоминается с XVII... Показать все
Рождение ребёнка
1924

Сын: Курашин Александр Константинович

Мать ребёнка: Анастасия Карповна

Селище, Навлинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
15.12.1927

Дочь: Курашина Тамара Константиновна

Мать ребёнка: Анастасия Карповна

Селище, Навлинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
01.08.1930

Дочь: Курашина Антонина Константиновна

Мать ребёнка: Анастасия Карповна

Селище, Навлинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
?.01.1933

Сын: Курашин Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Анастасия Карповна

Смерть
?.05.1933
д. Селище, Навлинский район, Брянская область

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