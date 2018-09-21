Стафеев Петр Рудольфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1961
Дата смерти21.09.2018
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1961
Отец: Стафеев Рудольф Федорович
Мать: Стафеева Антонина
Рождение ребёнка
30.10.1995
Мать ребёнка: Стафеева Ирина Николаевна
Гимрека, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стафеева Анастасия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стафеева Ксения Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.09.2018