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Стафеев Петр Рудольфович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1961

Дата смерти

21.09.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1961

Отец: Стафеев Рудольф Федорович

Мать: Стафеева Антонина

Рождение ребёнка
30.10.1995

Сын: Стафеев Иван Петрович

Мать ребёнка: Стафеева Ирина Николаевна

Гимрека, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стафеева Анастасия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стафеева Ксения Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
21.09.2018
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