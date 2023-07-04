Шишманова (Фармахидова) Дора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишманова (Фармахидова) Дора

Шишманова (Фармахидова) Дора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бойчева Анна Федотовна

Отец ребёнка: Шишманов Федот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мокропуло Ефимья Федотовна

Отец ребёнка: Шишманов Федот

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишманов Федот

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close