Шишманова (Фармахидова) Дора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бойчева Анна Федотовна
Отец ребёнка: Шишманов Федот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мокропуло Ефимья Федотовна
Отец ребёнка: Шишманов Федот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишманов Федот
Смерть
Неизвестно