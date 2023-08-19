Берёзкин Александр
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Берёзкин Николай
Мать: Берёзкина Домна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Берёзкин Дмитрий
Мать ребёнка: Берёзкина Мария
Рождение ребёнка
1923
Сын: Берёзкин Леонид
Мать ребёнка: Берёзкина Мария
Рождение ребёнка
05.10.1929
Дочь: Пономарёва Лидия
Мать ребёнка: Берёзкина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Берёзкина Мария
Смерть
1945
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Причина смерти: Репрессия (собственная смерть)