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Берёзкин Александр

Место рождения

Баево, Баевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1896

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Берёзкин Николай

Мать: Берёзкина Домна

Баево, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1919

Сын: Берёзкин Дмитрий

Мать ребёнка: Берёзкина Мария

Баево, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1923

Сын: Берёзкин Леонид

Мать ребёнка: Берёзкина Мария

Рождение ребёнка
05.10.1929

Дочь: Пономарёва Лидия

Мать ребёнка: Берёзкина Мария

Баево, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берёзкина Мария

Смерть
1945
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Причина смерти: Репрессия (собственная смерть)
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