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Ирина Демидова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

28.06.1800

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Сырицын Федос Григорьев

Отец ребёнка: Сырицын Григорий Ильин

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Сырицын Савостей Григорьев

Отец ребёнка: Сырицын Григорий Ильин

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.08.1796

Сын: Демид Григорьев

Отец ребёнка: Сырицын Григорий Ильин

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырицын Григорий Ильин

Смерть
28.06.1800
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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