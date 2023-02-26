Ирина Демидова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти28.06.1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Сырицын Григорий Ильин
Рождение ребёнка
1789
Сын: Сырицын Савостей Григорьев
Отец ребёнка: Сырицын Григорий Ильин
Рождение ребёнка
17.08.1796
Сын: Демид Григорьев
Отец ребёнка: Сырицын Григорий Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.06.1800