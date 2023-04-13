Луцкая (Сагайдачная) Татьяна Кононова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.05.1927
Муж: Луцкий Георгий Минич
Рождение ребёнка
08.11.1927
Сын: Луцкий Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Луцкий Георгий Минич
Рождение ребёнка
18.07.1930
Дочь: Валентина Георгиевна
Отец ребёнка: Луцкий Георгий Минич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно