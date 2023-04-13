Луцкая (Сагайдачная) Татьяна Кононова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луцкая (Сагайдачная) Татьяна Кононова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.05.1927

Муж: Луцкий Георгий Минич

Рождение ребёнка
08.11.1927

Сын: Луцкий Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Луцкий Георгий Минич

Рождение ребёнка
18.07.1930

Дочь: Валентина Георгиевна

Отец ребёнка: Луцкий Георгий Минич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно