Елистратова Матрена Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елистратова Матрена Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Елистратовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Елистратовъ Родионъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Елистратовъ Родионъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Елистратовъ Родионъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Елистратовъ Илья

Отец ребёнка: Елистратовъ Родионъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елистратовъ Родионъ

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