Сараева (Малынова) Оксана Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сараева (Малынова) Оксана Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1976 г.р.

Дети

2001 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.2001

Дочь: Анастасия Владиславовна

Отец ребёнка: Сараев Владислав Александрович

Рождение ребёнка
14.10.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сараев Владислав Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сараев Владислав Александрович