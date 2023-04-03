Сараева (Малынова) Оксана Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.2001
Дочь: Анастасия Владиславовна
Отец ребёнка: Сараев Владислав Александрович
Рождение ребёнка
14.10.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сараев Владислав Александрович
Бракосочетание
Неизвестно