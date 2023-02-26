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Глухов Моисей Григорьев

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Место рождения

с.Матюково Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896

Отец: Глухов Григорий

Мать: ?

с.Матюково Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1916
159-й пехотный Гурийский полк
Рождение ребёнка
1920

Сын: Глухов Алексей Моисеевич

Мать ребёнка: ?

Московская обл., Бабынинский р-н, с. Матюково
Смерть
Неизвестно
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