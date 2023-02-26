Глухов Моисей Григорьев
Место рожденияс.Матюково Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896
Отец: Глухов Григорий
Мать: ?
с.Матюково Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1916
159-й пехотный Гурийский полк
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: ?
Московская обл., Бабынинский р-н, с. Матюково
Смерть
Неизвестно