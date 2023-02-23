Чугурова Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1879
Сын: Чугуров Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Чугуров Яков Матвеев
Рождение ребёнка
24.09.1883
Дочь: Евфросиния
Отец ребёнка: Чугуров Яков Матвеев
Рождение ребёнка
12.07.1885
Сын: Чугуров Илья Яковлев
Отец ребёнка: Чугуров Яков Матвеев
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чугуров Яков Матвеев
Смерть
Неизвестно