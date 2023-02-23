Чугурова Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугурова Акулина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1879

Сын: Чугуров Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Чугуров Яков Матвеев

Рождение ребёнка
24.09.1883

Дочь: Евфросиния

Отец ребёнка: Чугуров Яков Матвеев

Рождение ребёнка
12.07.1885

Сын: Чугуров Илья Яковлев

Отец ребёнка: Чугуров Яков Матвеев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чугуров Яков Матвеев

Смерть
Неизвестно
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