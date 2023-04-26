Чугуров Яков Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.12.1879
Сын: Чугуров Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Чугурова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
24.09.1883
Дочь: Евфросиния
Мать ребёнка: Чугурова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1885
Сын: Чугуров Илья Яковлев
Мать ребёнка: Чугурова Акулина Ивановна
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно