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Чугуров Яков Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чугуров Матвей Сергеевич

Мать: Чугурова Анисья Кириллова

Рождение ребёнка
28.12.1879

Сын: Чугуров Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Чугурова Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
24.09.1883

Дочь: Евфросиния

Мать ребёнка: Чугурова Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
12.07.1885

Сын: Чугуров Илья Яковлев

Мать ребёнка: Чугурова Акулина Ивановна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чугурова Акулина Ивановна

Смерть
Неизвестно