Тимошенко (Шалдо) Анастасия Егоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Шалдо Егор Никифорович
Бракосочетание
18.01.1881 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.12.1881 ст.
Дочь: Тимошенко Анна Никитьевна
Отец ребёнка: Тимошенко Никита Фёдорович
Рождение ребёнка
03.11.1883 ст.
Сын: Тимошенко Иосиф Никитьевич
Отец ребёнка: Тимошенко Никита Фёдорович
Рождение ребёнка
08.09.1885 ст.
Дочь: Фильченко Надежда Никитьевна
Отец ребёнка: Тимошенко Никита Фёдорович
Рождение ребёнка
21.08.1890 ст.
Дочь: Тимошенко Наталья Никитьевна
Отец ребёнка: Тимошенко Никита Фёдорович
Рождение ребёнка
14.09.1894 ст.
Сын: Тимошенко Василий Никитьевич
Отец ребёнка: Тимошенко Никита Фёдорович
Рождение ребёнка
26.01.1897 ст.
Дочь: Якименко Анна Никитьевна
Отец ребёнка: Тимошенко Никита Фёдорович
Рождение ребёнка
05.11.1898 ст.
Дочь: Пекко Ульяна Никитьевна
Отец ребёнка: Тимошенко Никита Фёдорович
Рождение ребёнка
11.10.1901 ст.
Дочь: Тимошенко Марина Никитьевна
Отец ребёнка: Тимошенко Никита Фёдорович
Рождение ребёнка
13.12.1902 ст.
Сын: Тимошенко Гавриил Никитьевич
Отец ребёнка: Тимошенко Никита Фёдорович
Смерть
Неизвестно