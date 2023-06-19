Тимошенко (Шалдо) Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимошенко (Шалдо) Анастасия Егоровна

Тимошенко (Шалдо) Анастасия Егоровна

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Шалдо Егор Никифорович

Мать: Шалдо Прасковья Борисовна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
18.01.1881 ст.

Муж: Тимошенко Никита Фёдорович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.12.1881 ст.

Дочь: Тимошенко Анна Никитьевна

Отец ребёнка: Тимошенко Никита Фёдорович

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.11.1883 ст.

Сын: Тимошенко Иосиф Никитьевич

Отец ребёнка: Тимошенко Никита Фёдорович

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.09.1885 ст.

Дочь: Фильченко Надежда Никитьевна

Отец ребёнка: Тимошенко Никита Фёдорович

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.08.1890 ст.

Дочь: Тимошенко Наталья Никитьевна

Отец ребёнка: Тимошенко Никита Фёдорович

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.09.1894 ст.

Сын: Тимошенко Василий Никитьевич

Отец ребёнка: Тимошенко Никита Фёдорович

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.01.1897 ст.

Дочь: Якименко Анна Никитьевна

Отец ребёнка: Тимошенко Никита Фёдорович

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.11.1898 ст.

Дочь: Пекко Ульяна Никитьевна

Отец ребёнка: Тимошенко Никита Фёдорович

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.10.1901 ст.

Дочь: Тимошенко Марина Никитьевна

Отец ребёнка: Тимошенко Никита Фёдорович

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.12.1902 ст.

Сын: Тимошенко Гавриил Никитьевич

Отец ребёнка: Тимошенко Никита Фёдорович

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно