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Асеев Петр Леонтьевич

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
22.?.1878

Жена: Асеева Мария Тарасова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1880

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Асеева Мария Тарасова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1886

Сын: Асеев (однодворец) Иван Петрович

Мать ребёнка: Асеева Мария Тарасова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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