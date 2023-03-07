Асеев Петр Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.?.1878
Жена: Асеева Мария Тарасова
Рождение ребёнка
15.04.1880
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Асеева Мария Тарасова
Рождение ребёнка
20.03.1886
Сын: Асеев (однодворец) Иван Петрович
Мать ребёнка: Асеева Мария Тарасова
Смерть
Неизвестно