Вавилова Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Варвара Иосафовна
Отец ребёнка: Вавилов Иосаф Иванович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Вавилов Василий Иосафович
Отец ребёнка: Вавилов Иосаф Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно